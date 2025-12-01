На озере под Омском будут развивать туризм

Крупный омский водоем — озеро Большое в Усть-Заостровке Омского района — признано региональным объектом туристского интереса в рамках проекта «Земля для туризма». Как сообщили в понедельник, 1 декабря 2025 года, в Управлении Росреестра по Омской области, вблизи водоема также выявлен земельный участок площадью 2,39 гектара, который по итогам заседания оперативного штаба решено включить в Перечень территорий для развития туристической инфраструктуры.
В омском Росреестре отметили, что в пользу такого выбора объекта говорит наличие в окрестностях Усть-Заостровки таких известных объектов, как дендропарк имени Комиссарова — памятник природы регионального значения, страусиная ферма с мини-зоопарком и гостиницей, а также экоферма. Расстояние до города составляет 35 километров.
На данный момент для привлечения внимания инвесторов в открытом доступе размещены сведения о 12 земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности, общей площадью 109 га.
В частности, один из них расположен возле озера Петровское в Тарском районе, которое ранее также было признано объектом туристического интереса. Остальные участки находятся возле озер Линево и Щучье (Муромцевский район), Калач (Калачинский район), Эбейты (на стыке границ Москаленского, Исилькульского и Полтавского районов), а также на территории лагеря в поселке Атак Тарского района.