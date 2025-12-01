На озере под Омском будут развивать туризм

В частности, один из них расположен возле озера Петровское в Тарском районе, которое ранее также было признано объектом туристического интереса. Остальные участки находятся возле озер Линево и Щучье (Муромцевский район), Калач (Калачинский район), Эбейты (на стыке границ Москаленского, Исилькульского и Полтавского районов), а также на территории лагеря в поселке Атак Тарского района.