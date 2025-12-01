На карантин ушли 86 классов в 31-й школе Воронежа

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ среди школьников Воронежа обострилась. По данным мэрии, на 1 декабря учебный процесс полностью приостановлен в 86 классах, расположенных в 31 школе города.
Цифры демонстрируют резкий рост всего за одну неделю. Напомним, что 25 ноября на карантин был отправлен 51 класс в 19 школах. Таким образом, количество закрытых классов увеличилось почти на 70%.
Для понимания масштаба: во всех 124 школах Воронежа обучается около 130 тысяч детей в примерно 5 200 классах. Несмотря на значительное число закрытых классов в отдельных учреждениях, в целом по городу на карантин отправлено менее 2% от общего количества классов.
В пресс-службе мэрии также сообщили, что в дошкольных учреждениях ситуация остается стабильной — ни одна группа в детских садах не закрыта по причине вспышки ОРВИ.