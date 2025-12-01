На карантин ушли 86 классов в 31-й школе Воронежа

Для понимания масштаба: во всех 124 школах Воронежа обучается около 130 тысяч детей в примерно 5 200 классах. Несмотря на значительное число закрытых классов в отдельных учреждениях, в целом по городу на карантин отправлено менее 2% от общего количества классов.