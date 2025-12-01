Ричмонд
Новосибирск получил 7 новых трамваев из Минска

Из Минска в Новосибирск доставили 7 из 9 новых кузовов трамваев.

Источник: Соцсети

Четыре трамвая уже переданы в ГЭТ: три из них вышли на линию, а один проходит обкатку. Три оставшиеся машины находятся на предприятии «БКМ Сибирь» для подготовки и наладочных работ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Оставшиеся два трамвая будут доставлены в декабре, что значительно повысит надежность и комфорт городского транспорта. Обновленные трамваи будут работать на маршрутах 11, 13 и 14.

Программа модернизации общественного транспорта реализуется благодаря поддержке регионального правительства и сотрудничеству с белорусскими производителями.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирский метрополитен получил последние два состава поезда «Ермак».