Новосибирск получил 7 новых трамваев из Минска

Четыре трамвая уже переданы в ГЭТ: три из них вышли на линию, а один проходит обкатку. Три оставшиеся машины находятся на предприятии «БКМ Сибирь» для подготовки и наладочных работ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.