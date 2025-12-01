Приморские дома обеспечат автоматизированными датчиками

На сегодняшний день извещатели установлены уже в 2101 семье, включая 1244 многодетные. Всего приморским пожарным при поддержке МинГОЧС удалось смонтировать 2576 датчиков. Наиболее активно работа проводится в Артеме, Находке, Спасске-Дальнем, а также в Михайловском, Кировском, Хорольском и Октябрьском округах.