Приморские дома обеспечат автоматизированными датчиками

На сегодняшний день извещатели установлены уже в 2101 семье, включая 1244 многодетные. Всего приморским пожарным при поддержке МинГОЧС удалось смонтировать 2576 датчиков. Наиболее активно работа проводится в Артеме, Находке, Спасске-Дальнем, а также в Михайловском, Кировском, Хорольском и Октябрьском округах.
В министерстве по делам ГОЧС отмечают, что анализ показал недостаточную активность в 19 муниципальных округах. Им поручено незамедлительно усилить работу и обеспечить выполнение поручения губернатора.
Кроме того, в крае действует программа социальной поддержки по бесплатной установке дымовых извещателей для отдельных категорий граждан. АДПИ могут получить многодетные семьи с низким доходом, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, инвалиды I группы и ветераны Великой Отечественной войны.
Установка датчика проводится однократно. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление в Центр социальной поддержки населения Приморского края через Региональный портал госуслуг или МФЦ.