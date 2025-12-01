В Испании обнаружили мурал с надписью «Новосибирск»

Необычная находка ждала российского блогера Глеба Степанского в солнечной Севилье. На стене одного из зданий испанского города он обнаружил мурал, на котором изображена красивая девушка. Художественный сюрприз заключался в детали, хорошо знакомой уроженцам Сибири: на лбу у девушки было выведено слово «Новосибирск».
— Портрет девушки нанесен на географическую карту. Красиво. А потом смотришь чуть выше ее глубоких глаз. И читаешь… Новосибирск. Неожиданно и приятно, — поделился впечатлениями Глеб Степанский в своем блоге.
Автором работы является 56-летний испанский художник Антонио Алварез Гордилло. Его творение не просто поразило путешественника, но и вызвало живую реакцию в сибирских сообществах. Пользователи сети с азартом принялись изучать изображение, вглядываясь в черты лица девушки и ища на фоне, стилизованном под географическую карту, названия других знакомых городов.
В комментариях посыпались сообщения: «Я увидел Барнаул», «А я Новокузнецк нашла», «О, мой родной Томск!». Жителей Сибири восхитил такой креативный подход европейского художника, который создал для них неожиданный и трогательный «привет».
Мурал стал маленьким мостом между испанской культурой и русской Сибирью, напомнив путешественникам о родине и вызвав волну ностальгии и позитивных эмоций.