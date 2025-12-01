В Испании обнаружили мурал с надписью «Новосибирск»

Автором работы является 56-летний испанский художник Антонио Алварез Гордилло. Его творение не просто поразило путешественника, но и вызвало живую реакцию в сибирских сообществах. Пользователи сети с азартом принялись изучать изображение, вглядываясь в черты лица девушки и ища на фоне, стилизованном под географическую карту, названия других знакомых городов.