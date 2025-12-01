Неизвестный отравил 105 деревьев перед крупным ТЦ в Молодечно, сверля в них дыры. Подробности пишет портал kraj.by.
История про высохшие деревья напротив торгового центра «Тройка» в Молодечно стала известна в мае 2024 года. Внимание на них обратила читательница портала Валентина. Она уточнила, что несколько десятков деревьев почернели и не распустились весной, хотя годом ранее с ними было все в порядке. Женщина предполагала, что деревья мог кто-то отравить.
Начальник зелено-паркового хозяйства предприятия «Коммунальник» Галина Саулиди рассказала, что вместе с экологами выезжала на место. Предварительно было установлено, что неизвестный высверлил в стволах деревьев дырки и запускал туда яд.
Заместитель председателя Молодечненского райисполкома Дмитрий Давыдок обратил внимание, что всего было обнаружено 105 отравленных деревьев: клены, березы, каштаны, дубы, тополь, липы, ясени и ели, в том числе одна голубая. Деревья начали спиливать, на их месте, как предполагается, будут высажены новые.
Официальный представитель Минского областного управления Следственного комитета Мария Никитина уточнила, что по указанному факту было заведено уголовное дело по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса — незаконная рубка, незаконные уничтожение, удаление, изъятие или повреждение древесно-кустарниковой растительности, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере. По указанной статье предусматривается ограничение свободы на срок до пяти или лишение свободы на срок до шести лет.