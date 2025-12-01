Ричмонд
В Ростовской области за неделю произошло 48 пожаров

За неделю в Ростовской области спасли трех человек при ликвидации пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю подразделения МЧС России по Ростовской области провели комплексную работу по ликвидации последствий различных происшествий. Основные усилия были сосредоточены на тушении пожаров и оказании помощи на дорогах.

Пожарные расчеты выезжали на 48 пожаров, в результате оперативных действий были спасены три человека. К сожалению, один человек погиб. Также зарегистрировано четыре случая загорания сухой травы на общей площади 0,2 гектара.

Особое внимание спасатели уделили безопасности на дорогах. Специалисты 41 раз привлекались к проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации дорожно-транспортных происшествий, что позволило спасти девять человек.

На водных объектах области за отчетный период происшествий не зафиксировано.

