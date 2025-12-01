В Ростовской области за неделю произошло 48 пожаров

За прошедшую неделю подразделения МЧС России по Ростовской области провели комплексную работу по ликвидации последствий различных происшествий. Основные усилия были сосредоточены на тушении пожаров и оказании помощи на дорогах.
Пожарные расчеты выезжали на 48 пожаров, в результате оперативных действий были спасены три человека. К сожалению, один человек погиб. Также зарегистрировано четыре случая загорания сухой травы на общей площади 0,2 гектара.
Особое внимание спасатели уделили безопасности на дорогах. Специалисты 41 раз привлекались к проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации дорожно-транспортных происшествий, что позволило спасти девять человек.
На водных объектах области за отчетный период происшествий не зафиксировано.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!