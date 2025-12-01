На рэпера Face* завели дело за уклонение от обязанностей иноагента

Несмотря на это, по версии следствия, в период с апреля 2024 по июнь 2025 года, находясь за пределами России, обвиняемый продолжил нарушать законодательство. Он размещал в социальных сетях и мессенджерах музыкальные композиции и анонсы мероприятий без указания на то, что они распространяются иностранным агентом.