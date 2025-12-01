На рэпера Face* завели дело за уклонение от обязанностей иноагента

Кировский районный суд Уфы сообщил о поступлении уголовного дела против уроженца города рэпера Ивана Дремина*, известного под псевдонимом Face*.
В 2023—2024 годах суды Уфы уже неоднократно привлекали его к административной ответственности за нарушение установленного для иностранных агентов порядка — в частности, за непредставление отчетов и распространение материалов без обязательной маркировки.
Несмотря на это, по версии следствия, в период с апреля 2024 по июнь 2025 года, находясь за пределами России, обвиняемый продолжил нарушать законодательство. Он размещал в социальных сетях и мессенджерах музыкальные композиции и анонсы мероприятий без указания на то, что они распространяются иностранным агентом.
Следствие квалифицировало эти действия как нарушение порядка деятельности иностранного агента лицом, ранее неоднократно привлекавшимся к административной ответственности за аналогичные правонарушения в течение года. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд для рассмотрения по существу.
*в 2022 году был включен в реестр иностранных агентов.
