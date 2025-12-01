Собянин: Более 5 км дорог построят и реконструируют на северо-востоке Москвы

«Поездки жителей и гостей районов Лианозово, Алтуфьевский и Бибирево станут еще удобнее, у автомобилистов появятся альтернативные маршруты. Более 5 км дорог построят и реконструируют на северо-востоке Москвы. У проекта будет два этапа», — написал Собянин.
По его словам, первый этап включает сооружение дороги, которая соединит ул. Череповецкая и Путевой проезд. Будут построены Проектируемый проезд № 4937 с одной-двумя полосами движения в каждом направлении, соединительные съезды на ул. Угличская, ул. Илимская и в Проектируемом проезде № 4655б, а также четырехполосный участок Проектируемого проезда № 4648.
«Помимо этого будут проведены комплексное благоустройство и озеленение прилегающих участков. Благодаря новой дороге сократится перепробег до 3,8 км, а время в пути станет на 13 минут меньше», — уточнил Собянин.
Мэр подчеркнул, что второй этап — это развитие внутриквартальных дорог на территории, ограниченной Савеловским направлением Московской железной дороги с запада, ул. Стандартная — с юга, ул. Илимская — с севера, Алтуфьевским шоссе — с востока.
«Запланировано в том числе: строительство участков Проектируемых проездов № 4648 и № 4652; реконструкция Проектируемого проезда № 4651 и участка ул. Илимская; возведение четырех односторонних съездов на Алтуфьевском шоссе. После реализации проекта планируется изменить маршрутную сеть в Лианозово — связать улично-дорожную сеть со станциями метро, МЦД и МЦК», — добавил Собянин.