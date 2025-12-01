Собянин: Более 5 км дорог построят и реконструируют на северо-востоке Москвы

По его словам, первый этап включает сооружение дороги, которая соединит ул. Череповецкая и Путевой проезд. Будут построены Проектируемый проезд № 4937 с одной-двумя полосами движения в каждом направлении, соединительные съезды на ул. Угличская, ул. Илимская и в Проектируемом проезде № 4655б, а также четырехполосный участок Проектируемого проезда № 4648.