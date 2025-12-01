Новосибирский суд лишил водителя прав за сокрытие номеров авто

В Ленинском районе Новосибирска водителя лишили прав на год за управление автомобилем со специальным устройством, скрывающим номер. Решение по делу июля 2025 года вынес мировой судья 9-го судебного участка. Об этом сообщили в пресс-службе мировых судей Ленинского района г. Новосибирска.