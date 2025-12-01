Новосибирский суд лишил водителя прав за сокрытие номеров авто

В Ленинском районе Новосибирска водителя лишили прав на год за управление автомобилем со специальным устройством, скрывающим номер. Решение по делу июля 2025 года вынес мировой судья 9-го судебного участка. Об этом сообщили в пресс-службе мировых судей Ленинского района г. Новосибирска.
В ходе судебного разбирательства установили, что житель Алтайского края управлял автомобилем «Газель» с номером, закрытым металлической штангой. Его остановили инспекторы ГИБДД на улице Хилокская.
Рассмотрение дела проходило без присутствия правонарушителя, который был надлежащим образом извещен. В сентябре 2025 года судья признал его виновным по ч. 2.1 ст. 12.2 КоАП РФ и постановил конфисковать устройство.
Водитель попытался обжаловать это решение, но в ноябре Ленинский районный суд Новосибирска оставил жалобу без удовлетворения, а постановление мирового судьи — без изменений. Таким образом, оно вступило в законную силу.