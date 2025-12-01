160 спецмашин готовы к снегопадам в Волгограде

Дорожные службы Волгограда выходят на финишную прямую в подготовке к зимнему сезону. Уже 90 процентов специализированной техники готово оперативно выйти на улицы города для борьбы со снегом и наледью, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.
Всего в распоряжении муниципальных предприятий «Северное» и «Южное» находится более 160 единиц техники. Это комбинированные дорожные машины, мощные автогрейдеры, погрузчики и другие специализированные автомобили. Перед началом зимы каждая машина проходит полное техническое обслуживание: специалисты проверяют все системы, меняют жидкости и устанавливают навесное оборудование — отвалы, щетки и распределители противогололедных материалов.
Оставшиеся 10% машин пока заняты на текущих осенних работах, в основном на уборке опавшей листвы и мусора с дорог. Как только в Волгоградской области установятся стабильные минусовые температуры и выпадет первый снег, эту технику также оперативно переведут в зимний режим. Такой подход позволяет эффективно использовать ресурсы и быть готовым к любым погодным сюрпризам.