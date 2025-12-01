Ричмонд
В Омске началась работа горячей линии по вопросам ВИЧ-инфекции

Бесплатное тестирование проводят в двух точках города.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в профильном центре профилактики работает горячая линия. В омском минздраве сообщили, что получить ответы по диагностике, профилактике и лечению ВИЧ-инфекции можно до 10:00.

Звонки принимаются по телефону 8 (951) 419−06−98 до 16:00. Кроме того, в рамках дня здоровья в двух локациях города работают мобильные пункты экспресс-тестирования. В них можно обратиться в течение дня бесплатно на анонимной основе.

График и адреса работы тест-пунктов:

• проспект Мира, 55, у учебного корпуса ОмГУ — 12:00—14:00;

• проспект Мира, 9, у корпуса ОмГМУ — 15:00—17:00.

Всего за три квартала 2025 года в регионе выявили на 19,2% меньше новых случаев ВИЧ-инфекции, чем за прошлогодний аналогичный период.

«Часто люди, живущие с ВИЧ, даже не подозревают, что в их организме находится вирус. Симптомы ВИЧ-инфекции очень неспецифичны, долгое время заболевание может протекать бессимптомно, поэтому важно знать свой ВИЧ-статус», — сказал представитель центра профилактики и борьбы со СПИДом.

Ранее «КП Омск» рассказала об изменениях в законодательстве с 1 декабря.