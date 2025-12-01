В Омске началась работа горячей линии по вопросам ВИЧ-инфекции

Сегодня, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в профильном центре профилактики работает горячая линия. В омском минздраве сообщили, что получить ответы по диагностике, профилактике и лечению ВИЧ-инфекции можно до 10:00.
Звонки принимаются по телефону
График и адреса работы тест-пунктов:
• проспект Мира, 55, у учебного корпуса ОмГУ —
• проспект Мира, 9, у корпуса ОмГМУ —
Всего за три квартала 2025 года в регионе выявили на 19,2% меньше новых случаев ВИЧ-инфекции, чем за прошлогодний аналогичный период.
«Часто люди, живущие с ВИЧ, даже не подозревают, что в их организме находится вирус. Симптомы ВИЧ-инфекции очень неспецифичны, долгое время заболевание может протекать бессимптомно, поэтому важно знать свой ВИЧ-статус», — сказал представитель центра профилактики и борьбы со СПИДом.
