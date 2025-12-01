Сдвоенные электрички в 14 вагонов запустят из Новосибирска к праздникам

В преддверии новогодних праздников из Новосибирска будут запущены сдвоенные электрички, состоящие из 14 вагонов, для перевозки пассажиров по наиболее популярным западным направлениям. Информация об организации дополнительных рейсов была озвучена генеральным директором АО «Экспресс-пригород» Вячеславом Невежиным на пресс-брифинге в правительстве Новосибирской области.
«По словам главы компании “Экспресс-пригород”, 26, 28 и 30 декабря жители региона смогут добраться до дома на сдвоенных электричках», — сообщил генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин.
По данным компании, пассажиропоток в новосибирских электричках вырос на 19%, при этом на областной центр приходится 32% от общего объёма пригородных перевозок в регионе. Самым популярным направлением у пассажиров является западное, а наиболее востребованной станцией в черте города стал остановочный пункт «Промышленно-логистический парк», где рост числа пассажиров составил 125%. Ранее, с 1 декабря, в Новосибирске уже были запущены 4 дополнительные электрички на маршруте от Новосибирска-Главного до Оби, который пользуется спросом у пассажиров аэропорта Толмачёво и работников промышленно-логистического парка.