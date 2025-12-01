Сдвоенные электрички в 14 вагонов запустят из Новосибирска к праздникам

По данным компании, пассажиропоток в новосибирских электричках вырос на 19%, при этом на областной центр приходится 32% от общего объёма пригородных перевозок в регионе. Самым популярным направлением у пассажиров является западное, а наиболее востребованной станцией в черте города стал остановочный пункт «Промышленно-логистический парк», где рост числа пассажиров составил 125%. Ранее, с 1 декабря, в Новосибирске уже были запущены 4 дополнительные электрички на маршруте от Новосибирска-Главного до Оби, который пользуется спросом у пассажиров аэропорта Толмачёво и работников промышленно-логистического парка.