В Омске объявили конкурс на самого оригинального снеговика

Принять участие могут как жители частных домов, так и многоквартирных.

Источник: Аргументы и факты

Омичей приглашают принять участие в параде снежных фигур. До 19 декабря жители Левобережья могут подать заявку в свой КТОС и украсить двор оригинальным снеговиком или целой снежной семьёй.

Авторы самых творческих работ получат не только дипломы, но и призы. Конкурсная комиссия объедет все адреса с 22 по 26 декабря, чтобы оценить старания участников. Принять участие могут как жители частных домов, так и многоквартирных.

Параллельно в комитетах ТОС стартуют и другие новогодние конкурсы — на лучшее украшение окон, балконов и входных дверей. Главное условие — сохранять праздничную тематику, а в оформлении можно использовать всё: от гирлянд и мишуры до целых сказочных инсталляций.