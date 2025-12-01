Ричмонд
В Башкирии обнаружили нелегально гастролирующий цирк

Сотрудники управления Россельхознадзора по Башкирии обнаружили в интернете информацию о гастрольной деятельности цирка-шапито «Уральский цирк» на территории республики.

Источник: пресс-служба / Россельхознадзор по РБ

Выяснилось, что владелец цирка — индивидуальный предприниматель, как хозяйствующий субъект, «осуществляющий деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях, океанариумах, в Реестре лицензий Россельхознадзора не зарегистрирован», отмечается в сообщении.

По закону юрлица, ИП, занимающиеся такой деятельностью, обязаны получить лицензию до 1 января 2022 года.

«После 1 января 2022 года ведение данной деятельности без лицензии не допускается, — подчеркнули в надзорном ведомстве. — Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных целях».

Ранее в Уфе обнаружили зоопарк, работающий без лицензии, сообщал Башинформ.