В Башкирии обнаружили нелегально гастролирующий цирк

Выяснилось, что владелец цирка — индивидуальный предприниматель, как хозяйствующий субъект, «осуществляющий деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях, океанариумах, в Реестре лицензий Россельхознадзора не зарегистрирован», отмечается в сообщении.
По закону юрлица, ИП, занимающиеся такой деятельностью, обязаны получить лицензию до 1 января 2022 года.
«После 1 января 2022 года ведение данной деятельности без лицензии не допускается, — подчеркнули в надзорном ведомстве. — Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных целях».
Ранее в Уфе обнаружили зоопарк, работающий без лицензии, сообщал Башинформ.