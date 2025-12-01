В Башкирии обнаружили нелегально гастролирующий цирк

Выяснилось, что владелец цирка — индивидуальный предприниматель, как хозяйствующий субъект, «осуществляющий деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях, океанариумах, в Реестре лицензий Россельхознадзора не зарегистрирован», отмечается в сообщении.