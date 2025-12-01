Делегация Омского ГАУ побывала на Конгрессе молодых ученых в «Сириусе»

С 26 по 28 ноября 2025 года в образовательном центре «Сириус» прошел V Конгресс молодых ученых. Мероприятие было организовано в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом Президента РФ Владимира Путина. От Омской области в нем приняли участие представители Омского государственного аграрного университета.
В состав делегации вошли Наталья Жаркова, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, председатель Совета молодых ученых университета, и Юлия Оконешникова, ассистент кафедры разведения и генетики сельскохозяйственных животных.
В первый день участники посетили пленарное заседание под девизом «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». Открыл его помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, зачитавший приветствие Владимира Путина. Модератором выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отметивший, что число участников Конгресса за пять лет выросло втрое — в этом году их почти 9 тысяч.
Омские ученые также посетили профильные сессии: «От лаборатории к полю: путь внедрения научных разработок в АПК», где познакомились с передовыми агротехнологиями и стендовыми экспозициями. Вечером они приняли участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», объединившей молодых исследователей со всей страны.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
На второй день делегация ОмГАУ побывала на сессиях «Программа экологического образования в интересах технологического лидерства», «Технологическое лидерство как основа устойчивого развития АПК» и дискуссии «Счастливый случай в науке. Как случайности приводят к прорывам».
Участие в Конгрессе подчеркивает вклад Омского ГАУ в развитие научного потенциала аграрного сектора и стремление молодых ученых переводить знания в реальные инновации для отрасли.
Ранее мы писали, что Омский ГАУ отмечает 107-летие со дня основания.