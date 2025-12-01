Делегация Омского ГАУ побывала на Конгрессе молодых ученых в «Сириусе»

В первый день участники посетили пленарное заседание под девизом «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». Открыл его помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, зачитавший приветствие Владимира Путина. Модератором выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отметивший, что число участников Конгресса за пять лет выросло втрое — в этом году их почти 9 тысяч.