«Белавиа» возобновит регулярные рейсы в Алматы

«18 декабря “Белавиа” возвращает регулярные рейсы в этот по-особенному красивый город. Отличный шанс устроить себе зимние каникулы!», — говорится в опубликованном в Telegram-канале авиаперевозчика сообщении.
Рейсы из Минска в Алматы будут совершаться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Рейсы в обратном направлении из Алматы в Минск также будут выполняться два раза — по вторникам и пятницам.
По информации «Белавиа», вылет из столичного аэропорта по минскому времени планируется в 20 часов 20 минут, время прилета в Алматы — в три часа десять минут. В обратном направлении самолет из Алматы планируется отправлением в четыре часа десять минут утра, время прилета в Минск — полвосьмого утра.
Разница во времени между Минском и Алматы составляет два часа, уточнили в национальной авиакомпании.
Уточняется, что продолжительность полета составит около четырех с половиной часов.
По актуальной информации на 1 декабря, стоимость билетов на первый рейс в Алматы из Минска, отправлением 18 декабря в 20:20, начинается от 349 рублей. В продаже осталось меньше десяти билетов.