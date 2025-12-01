«Белавиа» возобновит регулярные рейсы в Алматы

По информации «Белавиа», вылет из столичного аэропорта по минскому времени планируется в 20 часов 20 минут, время прилета в Алматы — в три часа десять минут. В обратном направлении самолет из Алматы планируется отправлением в четыре часа десять минут утра, время прилета в Минск — полвосьмого утра.