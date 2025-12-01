Ричмонд
Хозяин омского ТЦ «Алладин» за 160 миллионов пытается его продать

Предложение он опубликовал на портале «Яндекс. Недвижимость».

Источник: Комсомольская правда

На портале «Яндекс. Недвижимость» 28 ноября вышло объявление о продаже ТЦ «Алладин» в Советском округе. Ему выставили цену в 160 млн рублей.

Торговые площади данного ТЦ составляют 2,9 тыс. кв. метров. Расположен он на проспекте Мира, 100.

В объявлении причина продажи не указана. Здание построено по индивидуальному проекту, внутри сделан косметический ремонт.

Примечательно, что в июле этого года большую часть торговой площади «Алладина», в 2,5 тысячи метров, уже пытались продать почти за 100 млн рублей. Но попытка была неудачной.

Ранее мы писали, что владелец здания недостроенной больницы ПО «Полет» в Октябрьском округе продает его за 290 млн рублей.