Хозяин омского ТЦ «Алладин» за 160 миллионов пытается его продать

На портале «Яндекс. Недвижимость» 28 ноября вышло объявление о продаже ТЦ «Алладин» в Советском округе. Ему выставили цену в 160 млн рублей.
Торговые площади данного ТЦ составляют 2,9 тыс. кв. метров. Расположен он на проспекте Мира, 100.
В объявлении причина продажи не указана. Здание построено по индивидуальному проекту, внутри сделан косметический ремонт.
Примечательно, что в июле этого года большую часть торговой площади «Алладина», в 2,5 тысячи метров, уже пытались продать почти за 100 млн рублей. Но попытка была неудачной.
