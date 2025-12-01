В НСО второй месяц подряд наблюдается убыль иностранных мигрантов.

В Новосибирской области второй месяц подряд фиксируется снижение миграционной нагрузки на социальную сферу, при этом в ноябре еженедельно регион в среднем покидало около десяти тысяч иностранцев, а прибывало около шести тысяч. Информация о миграционной ситуации была озвучена заместителем начальника Главного управления МВД России по Новосибирской области Кириллом Травиным в ходе оперативного совещания в правительстве региона 1 декабря.
«В период с 24 по 30 ноября проведен ряд профмероприятий по соблюдению миграционного законодательства. Всего обработано десять объектов, на которых выявлено 155 нарушений. В форме принудительного выезда за пределы Российской Федерации приняты решения в отношении 33 иностранных граждан, выдворено фактически 25 иностранных граждан», — сказал Кирилл Травин.
По данным заместителя начальника ГУ МВД, в последнюю неделю ноября регион покинули 2 553 иностранных гражданина. В рамках проводимых профильных мероприятий по соблюдению миграционного законодательства было обработано десять объектов, где выявлено 155 нарушений, при этом решения о принудительном выезде за пределы России были приняты в отношении 33 иностранных граждан, а фактически выдворены 25 человек.