В НСО второй месяц подряд наблюдается убыль иностранных мигрантов.

В Новосибирской области второй месяц подряд фиксируется снижение миграционной нагрузки на социальную сферу, при этом в ноябре еженедельно регион в среднем покидало около десяти тысяч иностранцев, а прибывало около шести тысяч. Информация о миграционной ситуации была озвучена заместителем начальника Главного управления МВД России по Новосибирской области Кириллом Травиным в ходе оперативного совещания в правительстве региона 1 декабря.