Мощнейшая вспышка класса Х случилась на Солнце 1 декабря — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности озвучили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые отмечают, что на Солнце вновь возобновились вспышки высшего уровня Х. И уточнили, что в понедельник, 1 декабря, примерно в 05.49 1 на северо-восточном крае Солнца после перерыва в две недели (с 14 ноября) случилась мощная вспышка балла X1.9.
Специалисты добавляют, что науки вся происходящая ситуация выглядит полным безумием, в некотором смысле. Все дело в том, что вспышку осуществила одна единственная область Солнца (№ 4274), которая в одиночку формирует всю экстремальную солнечную активность последние два месяца.
«Событие в силу своего текущего расположения почти не имеет возможности воздействовать плазменными ударами на Землю», — заметили ученые.
