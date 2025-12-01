Мощнейшая вспышка класса Х случилась на Солнце 1 декабря — что ждать белорусам

Ученые отмечают, что на Солнце вновь возобновились вспышки высшего уровня Х. И уточнили, что в понедельник, 1 декабря, примерно в 05.49 1 на северо-восточном крае Солнца после перерыва в две недели (с 14 ноября) случилась мощная вспышка балла X1.9.