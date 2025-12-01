«Должен оплатить лечение и извиниться». Белорусская биатлонистка Сола высказалась о скандале с Большуновым

В российских лыжных гонках произошел скандал, вызванный поведением трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. О его поступке высказалась и белорусская биатлонистка Анна Сола.
Конфликт произошел 29 ноября на этапе Кубка России в Кировске, пишет KP.RU. В полуфинале спринта свободным стилем Большунов вел острую борьбу с молодым Александром Бакуровым. В результате фаворит потерял равновесие, не вышел в финал, а судьи не усмотрели нарушений со стороны Бакурова.
После финиша Большунов подкатил к Бакурову со спины и толкнул его на рекламный баннер. Бакуров упал. Поднялся он с трудом, а потом прихрамывал. У спортсмена диагностировали сильный ушиб мягких тканей, который может вывести его из строя на несколько этапов Кубка России.
А Большунов оправдывался, мол, ему не понравилось отношение Бакурова на дистанции. По его словам, «на верхушке первого подъема было вот это прыгание на лыжи»:
— Понятно, что, может, не видел. Я все понимаю. Но потом так же на финишном повороте, что привело к падению. Конечно, волна эмоций.
Большунова сначала дисквалифицировали на одну уже прошедшую гонку. Но, вероятно, этим он не ограничится. Федерация лыжных гонок России выразила «глубокую озабоченность», назвав ситуацию «недопустимой», и назначила на 2 декабря экстренное заседание президиума.
Осуждают поведение Большунова и многие его коллеги. Белорусская биатлонистка Анна Сола также возмущена поступком Большунова. В прямом эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» она сказала:
— Большунов вывел лыжные гонки на высокий уровень, поэтому могут быть снисхождения, но он все равно должен оплатить лечение Александра Бакурова и извиниться перед ним. В том числе и денежно. Но дисквалифицировать на весь сезон — это сильно, — цитирует Анну matchtv.ru.