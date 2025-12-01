В Югре выполнили более 17 тысяч полетов беспилотных авиасистем

Свыше 17 тыс. полетов дронов выполнили в Ханты-Мансийском автономном округе за 10 месяцев 2025 года в ходе реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в департаменте внутренней политики региона.
В автономном округе уже создана пилотная зона площадью около 15 тыс. кв. км с 10 узлами связи и центром управления в Ханты-Мансийске. Югра интегрирует беспилотные аппараты со спутниковой системой «Гонец», что позволит использовать дроны в районах, где отсутствует устойчивая связь. До 2030 года в разных городах и поселках округа планируется создать семь площадок для развития инфраструктуры, необходимой беспилотной авиации.
Беспилотные системы все активнее применяются в работе региональных служб и предприятий: дроны используются для мониторинга лесных пожаров, составления карт населенных пунктов и тестирования доставки лекарств в труднодоступные территории. Параллельно ведется подготовка кадров — управление дронами осваивают 28 сотрудников Природнадзора и 50 студентов. Кроме того, в Южно-Приобском месторождении завершился конкурс «Аэрологистика 2.0», в рамках которого компании представили новые решения по использованию беспилотников в экономике региона.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.