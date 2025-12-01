В Югре выполнили более 17 тысяч полетов беспилотных авиасистем

В автономном округе уже создана пилотная зона площадью около 15 тыс. кв. км с 10 узлами связи и центром управления в Ханты-Мансийске. Югра интегрирует беспилотные аппараты со спутниковой системой «Гонец», что позволит использовать дроны в районах, где отсутствует устойчивая связь. До 2030 года в разных городах и поселках округа планируется создать семь площадок для развития инфраструктуры, необходимой беспилотной авиации.