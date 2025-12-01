В Подмосковье снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией почти на 11% за три года

«Наша основная задача — не только сохранение продолжительности жизни пациентов с положительным ВИЧ-статусом, но и повышение качества их жизни. Современная антиретровирусная терапия позволяет пациентам вести привычную жизнь, строить карьеру и планировать рождение здоровых детей. В Московской области обеспечен универсальный доступ к терапии, которую специалисты назначают в день постановки диагноза ВИЧ-инфекция. Благодаря чему, за последние три года показатель заболеваемости снизился на 10,6%», — привели в тексте слова главного врача центра профилактики и борьбы со СПИДом Рафаэля Яппарова.