Банку сделали предупреждение за незаконные требования к банкроту в Ангарске

46-летняя жительница Ангарска, признанная судом банкротом, обратилась с жалобой. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУФССП России по региону, банковская организация требовала с нее погасить старый долг, что нарушает закон о банкротстве.
— Судебные приставы проверили ситуацию и вынесли официальное предостережение. После завершения процедуры банкротства любые требования по взысканию долгов являются незаконными, — говорится в сообщении ГУФССП.
Если организация снова нарушит запрет, ее могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье вынесли приговор за контрабанду золота стоимость более 21 миллиона. Мужчина работал водителем международного автобуса и в 2025 году попытался незаконно вывезти через пункт пропуска «Забайкальск» четыре золотых слитка.