Банку сделали предупреждение за незаконные требования к банкроту в Ангарске

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье вынесли приговор за контрабанду золота стоимость более 21 миллиона. Мужчина работал водителем международного автобуса и в 2025 году попытался незаконно вывезти через пункт пропуска «Забайкальск» четыре золотых слитка.