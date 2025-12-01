Ричмонд
Банку сделали предупреждение за незаконные требования к банкроту в Ангарске

Организация требовала с нее погасить старый долг, что нарушает закон о банкротстве.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

46-летняя жительница Ангарска, признанная судом банкротом, обратилась с жалобой. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУФССП России по региону, банковская организация требовала с нее погасить старый долг, что нарушает закон о банкротстве.

— Судебные приставы проверили ситуацию и вынесли официальное предостережение. После завершения процедуры банкротства любые требования по взысканию долгов являются незаконными, — говорится в сообщении ГУФССП.

Если организация снова нарушит запрет, ее могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье вынесли приговор за контрабанду золота стоимость более 21 миллиона. Мужчина работал водителем международного автобуса и в 2025 году попытался незаконно вывезти через пункт пропуска «Забайкальск» четыре золотых слитка.