В Омске бывший сожитель ударил ножом мужчину при встрече у бывшей супруги

В Омске мужчина оказался в больнице с проникающей раной груди после ссоры в доме бывшей супруги на улице Свободной. Как сообщили в полиции, 45-летний омич пришёл навестить своего несовершеннолетнего ребёнка. В это же время туда с той же целью пришёл и другой бывший сожитель хозяйки. Между мужчинами вспыхнул конфликт, из-за чего разговор быстро перерос в драку.
Во время конфликта 44-летний оппонент выхватил кухонный нож и ударил соперника в грудь, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, о происшествии медики сообщили в полицию.
Подозреваемого задержали в Амурском посёлке сотрудники уголовного розыска. Выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Куйбышевский районный суд избрал ему меру пресечения — запрет определённых действий.