В Омске бывший сожитель ударил ножом мужчину при встрече у бывшей супруги

В Омске мужчина оказался в больнице с проникающей раной груди после ссоры в доме бывшей супруги на улице Свободной. Как сообщили в полиции, 45-летний омич пришёл навестить своего несовершеннолетнего ребёнка. В это же время туда с той же целью пришёл и другой бывший сожитель хозяйки. Между мужчинами вспыхнул конфликт, из-за чего разговор быстро перерос в драку.