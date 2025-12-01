В Волгограде с 1 декабря добавилось платных парковок: смотрим, где и почем

Между тем, как сообщало V102.RU, сегодня, 1 декабря, стало известно, что в Госдуме выступили с инициативой освобождения от платы за парковку жителей МКД, проживающих в жилой зоне рядом с парковками, а также сотрудников и посетителей соцучреждений — школ, детских садов, больниц, поликлиник, объектов спорта и культуры. Соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату российского парламента.