Фестиваль «Дягилев+» в Перми. Полная программа мероприятий

Мини-фестиваль «Дягилев+» (12+), который проводится с 2020 года и является проектом-послесловием к основной программе Дягилевского фестиваля, пройдёт в Перми с 14 по 16 декабря. На мероприятии будет представлена новая программа оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, а также выступление квартета имени Давида Ойстраха. Подробнее о том, что ждёт зрителей на фестивале — в материале сайта perm.aif.ru.
Раскупили все билеты за 40 минут?
Важно отметить, что Дягилевский фестиваль и события, связанные с ним, всегда вызывали ажиотаж у пермяков. Например, в 2025 году на открытии фестиваля состоялся концерт-мистерия Hændel, билеты на который раскупили за первые 20 (!) минут с начала старта продаж. Кроме того, одновременно с этим желающие посетить событие приобрели более 60% билетов на мероприятия основной программы фестиваля.
На «Дягилев+» же, как сообщало издание «Новый компаньон», за первые 40 минут было приобретено 80% билетов — их полностью раскупили на концерт квартета имени Давида Ойстраха, потому что они продавались по более низкой цене. А спустя четыре часа после начала продаж билеты на концерт musicAeterna и дирижёра Теодора Курентзиса были всё ещё доступны по цене от 11 до 15 тысяч рублей. Сейчас же, 1 декабря, все билеты полностью раскуплены.
Открытие «Дягилев+» 14 декабря
Программу фестиваля откроет концерт Квартета имени Давида Ойстраха — коллектива, который выступает на мероприятии не впервые. История музыкантов началась в 2012 году, когда скрипач Андрей Баранов стал лауреатом престижного Международного конкурса имени королевы Елизаветы, спустя 75 лет повторив брюссельский успех Давида Ойстраха. После этой победы уже существующий квартет, где Баранов играл партию первой скрипки, получил имя легендарного музыканта — так решили наследники. Квартет имени Давида Ойстраха быстро завоевал признание и сегодня активно гастролирует по России и за её пределами, выступая на крупных фестивалях и ведущих мировых сценах. В его состав входят: Андрей Баранов (первая скрипка), Даниил Австрих (вторая скрипка), Фёдор Белугин (альт) и Алексей Жилин (виолончель).
В Пермь музыканты привезут Первый и Десятый квартеты, а также Фортепианный квинтет Дмитрия Шостаковича (12+). Эти произведения значительно различаются по настроению: Первый квартет проникнут лёгкостью и жизнерадостностью, тогда как Десятый — более яростный и гротескный, насыщенный отсылками на другие работы Шостаковича и включающий его знаменитый музыкальный автограф, мотив D-Es-C-H. Шостакович писал, что создал Фортепианный квинтет в том числе для того, чтобы самому исполнять фортепианную партию и отправляться в гастрольные туры, которые он очень любил. На открытии «Дягилев+» известную «партию Шостаковича» исполнил Сергей Давыдченко — молодой пианист, завоевавший в 2023 году первую премию и два специальных приза на Международном конкурсе имени Чайковского.
Открытие «Дягилев+» и концерт Квартета имени Давида Ойстраха пройдёт в Органном зале Пермской филармонии 14 декабря в 19:00. Длительность выступления — 75 минут.
Оркестр musicAeterna и Теодор Курентзис — 15 и 16 декабря
Примерно 15 часов — столько в среднем длится исполнение «Кольца нибелунга» Рихарда Вагнера. Это грандиозный четырёхчасовой оперный цикл, над которым композитор работал более 25 лет. Произведение стало образцом нового синтетического музыкального театра.
В 1987 году американский дирижёр Лорин Маазель адаптировал оперную музыку для инструментального исполнения и объединил ключевые симфонические эпизоды тетралогии в 70-минутную оркестровую сюиту. Однако его работа — это гораздо больше, чем просто последовательность ярких эпизодов. Маазель выстраивает материал строго в соответствии с развитием музыкального действия у Вагнера: от вступительных тактов «Золота Рейна» до финальных аккордов «Гибели богов». При этом дирижёр не меняет авторского стиля, не добавляет ни одной ноты к вагнеровскому тексту, полностью сохраняет систему лейтмотивов и бережно выдерживает динамику и пропорции музыкального текста тетралогии.
Выступление расширенного состава оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса состоится 15 и 16 декабря в Большом зале Пермской филармонии (12+). Начало концерта запланировано на 20:00 в оба дня.