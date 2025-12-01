Фестиваль «Дягилев+» в Перми. Полная программа мероприятий

В Пермь музыканты привезут Первый и Десятый квартеты, а также Фортепианный квинтет Дмитрия Шостаковича (12+). Эти произведения значительно различаются по настроению: Первый квартет проникнут лёгкостью и жизнерадостностью, тогда как Десятый — более яростный и гротескный, насыщенный отсылками на другие работы Шостаковича и включающий его знаменитый музыкальный автограф, мотив D-Es-C-H. Шостакович писал, что создал Фортепианный квинтет в том числе для того, чтобы самому исполнять фортепианную партию и отправляться в гастрольные туры, которые он очень любил. На открытии «Дягилев+» известную «партию Шостаковича» исполнил Сергей Давыдченко — молодой пианист, завоевавший в 2023 году первую премию и два специальных приза на Международном конкурсе имени Чайковского.