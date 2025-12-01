«Жёлтая власть» украла у стариков деньги: Илан Шор заявил о закрытии социальных проектов в Молдове

Мои дорогие, вы же прекрасно знаете, что власть боролась не лично со мной. Она боролась с вами, с нами всеми. Мы не проиграли. Хотя бы потому, что для нас это не игра — это будущее нашей Родины и наших детей. Бездетной Санду наплевать на будущее — у нее нет семьи, у нее нет детей. А у нас с вами есть. Молдавский народ покажет, на что он способен. Мы вернемся и вместе победим!