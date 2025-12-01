«Жёлтая власть» украла у стариков деньги: Илан Шор заявил о закрытии социальных проектов в Молдове

Илан Шор заявил о закрытии своих социальных проектов в Молдове и создании общего национального фронта:
Дорогие граждане Республики Молдова!
Сегодня я с тяжелым сердцем объявляю о том, что вынужден закрыть свои социальные проекты в Молдове, все это время помогавшие людям выжить.
Вы отлично знаете, что мы делали для граждан Молдовы много лет: сколько построили дорог, парков, отремонтировали школ и больниц. Вы знаете, что я платил пенсии и пособия простым людям — тем, о ком давно забыло государство во главе с шайкой садистов-сандистов.
Мы превратили Оргеев в бренд, где сегодня ухоженные парки, бесплатный транспорт, где улицы моют шампунем, а уровень жизни лучше, чем во всей остальной Молдове.
Все это мы делали не вместе с так называемой молдавской властью. Мы делали вопреки.
Но эти садисты не только сфальсифицировали выборы (ведь мы же с вами знаем, что люди Молдовы за них не голосовали). Они хотят физически уничтожить этих самых людей. Не заботясь о стариках, о нуждающихся, они теперь перекрывают и мне возможность помогать людям, на которых им самим наплевать. Теперь к любой пенсионерке может нагрянуть сандистское гестапо только за то, что она получает надбавку к своей нищенской государственной пенсии.
Средства, которые мы переводим, блокируются тотально, наших сотрудников арестовывают — вы все это видите и знаете.
Может быть, вы не понимаете масштаб. Только за последние полгода Санду заблокировала и попросту украла моих 50 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, которые мы направили на поддержку граждан Молдовы. Куда она их дела, нужно спросить у нее. И мы обязательно спросим, когда придет время — строго спросим со всех причастных к обворовыванию людей и мошеннической афере, которую они называют выборами.
А пока наши народные избранники вынуждены будут уйти в отставку и снять свои полномочия. Я снимаю свою политическую поддержку. Я не имею права рисковать жизнью и свободой этих людей.
К моему огромному сожалению, социальные выплаты больше не могут выплачиваться, поскольку Майя Санду и PAS перекрыли все технические возможности помощи людям.
Мы создаем общий национальный фронт, который будет противостоять. Первая его задача — вытащить из тюрьмы и из беды тех, кого преследуют сандисты. Наших людей мы не оставим и не забудем. Вторая задача — снести режим.
Помощь людям и социальные проекты будут возобновлены в полном объеме, как только сменится эта животная власть, которая преследует людей только за то, что мы им помогаем.
Мои дорогие, вы же прекрасно знаете, что власть боролась не лично со мной. Она боролась с вами, с нами всеми. Мы не проиграли. Хотя бы потому, что для нас это не игра — это будущее нашей Родины и наших детей. Бездетной Санду наплевать на будущее — у нее нет семьи, у нее нет детей. А у нас с вами есть. Молдавский народ покажет, на что он способен. Мы вернемся и вместе победим!