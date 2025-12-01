В селе Новокулево Башкирии прошла Неделя экологических знаний

Неделя экологических знаний состоялась в селе Новокулево Республики Башкортостан в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
В ходе недели прошли познавательные занятия на актуальные темы «Раздельный сбор мусора» и «Как сберечь природу». Члены школьного лесничества выступили в роли организаторов и ведущих викторины «В согласии с природой». На ней участники смогли проверить свои знания о флоре и фауне родного края. Просветительскую часть недели завершил просмотр экологической сказки «Думай по-зеленому!», которая донесла до юных лесоводов важные идеи бережного отношения к окружающей среде.
«Эта неделя стала важным шагом в формировании экологического сознания юных лесоводов Нуримановского района. Молодое поколение получает ценные знания и навыки для заботы о природе, вдохновляя своим примером», — отметила руководитель школьного лесничества им. М. Х. Абдулова Залифа Хайретдинова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.