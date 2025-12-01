В селе Новокулево Башкирии прошла Неделя экологических знаний

В ходе недели прошли познавательные занятия на актуальные темы «Раздельный сбор мусора» и «Как сберечь природу». Члены школьного лесничества выступили в роли организаторов и ведущих викторины «В согласии с природой». На ней участники смогли проверить свои знания о флоре и фауне родного края. Просветительскую часть недели завершил просмотр экологической сказки «Думай по-зеленому!», которая донесла до юных лесоводов важные идеи бережного отношения к окружающей среде.