В челябинском вузе создали учебный комплекс по робототехнике

Учебно-исследовательский комплекс по робототехнике с интеграцией компьютерного и технического зрения разработали в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) в Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в вузе.
Комплекс предназначен для глубокого изучения и практического освоения современных систем компьютерного и технического зрения, включая базовые методы обработки изображений, объектное распознавание и взаимодействие с внешней средой. Установка позволяет программировать и управлять коллаборативным роботом, решать задачи взаимодействия с объектами в пространстве, а также моделировать комплексные сценарии и использовать компьютерное зрение совместно с коллаборативным роботом.
Комплекс представляет собой компактный стенд, включающий шестикоординатного коллаборативного робота-манипулятора, конвейерную ленту с датчиками, камерой и источником света.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.