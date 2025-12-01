В Беларуси сотрудник банка обратился к судмедэкспертам из-за купюр в 500 евро. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В Гродненский межрайонный отдел ГКСЭ поступили две купюры Европейского центрального банка номиналом 500 евро, образца 2002 года. Они вызвали сомнения в подлинности у сотрудника банка.
Судмедэксперты подтвердили подлинность купюр евро, которые вызвали сомнения у сотрудника банка. Фото: sudexpert.gov.by.
Судебный эксперт выяснил, что купюры были изготовлены предприятием, которое осуществляет выпуск продукции данного вида, регламентированными способами печати с элементами (средствами) защиты. Сомнения в подлинности у сотрудника банка возникли из-за того, что на купюрах не было кинеграммы и люминесценции отдельных изображений лицевой и оборотной сторон. Также у банкнот отсутствовала часть защитной нити.
«Судебными экспертами установлено, имевшие место несоответствия в денежном билете обусловлены отклонениями от технологического процесса, допущенными при его производстве», — пояснили в ведомстве. И подтвердили подлинность купюр.
