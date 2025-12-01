В Гидрометцентре РФ обновили прогноз погоды на декабрь в Омской области

Синоптики Гидрометцентра России опубликовали предварительный прогноз на декабрь 2025 года. Согласно данным специалистов, в Омске и области температура воздуха в первый зимний месяц ожидается в пределах климатической нормы, возможные отклонения составят не более 1 в сторону тёплой погоды.
Количество осадков в регионе также прогнозируется на уровне средних многолетних значений. В самом прогнозе уточняется:
«Месячное количество осадков предполагается в Эвенкии, западных и центральных районах Якутии — меньше многолетнего количества; в Ямало-Ненецком автономном округе, на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве, на юге Иркутской области и в Бурятии, на западе Забайкальского края и в прибрежной зоне Дальневосточного федерального округа — больше; на остальной территории — около нормы».
По данным многолетних наблюдений, в Омске среднемесячная температура воздуха в декабре составляет −13,9 °С, а среднемесячное количество осадков — около 29 мм.