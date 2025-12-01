В Гидрометцентре РФ обновили прогноз погоды на декабрь в Омской области

«Месячное количество осадков предполагается в Эвенкии, западных и центральных районах Якутии — меньше многолетнего количества; в Ямало-Ненецком автономном округе, на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве, на юге Иркутской области и в Бурятии, на западе Забайкальского края и в прибрежной зоне Дальневосточного федерального округа — больше; на остальной территории — около нормы».