В Омске 4 декабря возможны перебои со связью из-за солнечной вспышки

Утром в 05:49 по московскому времени случилась крупная вспышка на северо-восточном краю Солнца. Сейчас опасности нет, но к 4 декабря активная зона повернётся к Земле.

Источник: Om1 Омск

Сегодня на Солнце случилась очень сильная вспышка — класса X (это самый высокий уровень). Она произошла на краю Солнца, поэтому «ударная волна» проходит мимо Земли, магнитная буря пока нам не угрожает.

Вспышку снова дала одна и та же активная область, которая уже несколько недель подряд выдаёт самые мощные события.

«Для науки вся происходящая ситуация выглядит, в некотором смысле, полным безумием, так как взрыв на обращённой к Земле стороне звезды произвела опять всё та же одна единственная область на Солнце, которая по сути в одиночку формирует всю экстремальную солнечную активность последние два месяца», — комментируют событие в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Через три-четыре дня из-за вращения Солнца эта зона повернётся — примерно к 4 декабря. Если вспышки повторятся, частицы могут полететь в сторону Земли: тогда вырастет риск магнитных бурь, возможны перебои со связью и полярные сияния на севере.