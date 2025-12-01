В Омске 4 декабря возможны перебои со связью из-за солнечной вспышки

«Для науки вся происходящая ситуация выглядит, в некотором смысле, полным безумием, так как взрыв на обращённой к Земле стороне звезды произвела опять всё та же одна единственная область на Солнце, которая по сути в одиночку формирует всю экстремальную солнечную активность последние два месяца», — комментируют событие в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.