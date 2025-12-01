В Омске 4 декабря возможны перебои со связью из-за солнечной вспышки

Сегодня на Солнце случилась очень сильная вспышка — класса X (это самый высокий уровень). Она произошла на краю Солнца, поэтому «ударная волна» проходит мимо Земли, магнитная буря пока нам не угрожает.
Вспышку снова дала одна и та же активная область, которая уже несколько недель подряд выдаёт самые мощные события.
«Для науки вся происходящая ситуация выглядит, в некотором смысле, полным безумием, так как взрыв на обращённой к Земле стороне звезды произвела опять всё та же одна единственная область на Солнце, которая по сути в одиночку формирует всю экстремальную солнечную активность последние два месяца», — комментируют событие в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Через три-четыре дня из-за вращения Солнца эта зона повернётся — примерно к 4 декабря. Если вспышки повторятся, частицы могут полететь в сторону Земли: тогда вырастет риск магнитных бурь, возможны перебои со связью и полярные сияния на севере.