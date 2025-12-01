В Новосибирске подростков заключили под стражу за поджог сотовых вышек

НОВОСИБИРСК, 1 дек — РИА Новости. Октябрьский суд Новосибирска заключил под стражу троих 15-летних подростков, обвиняемых в диверсии по делу о поджогах оборудования базовых станций сотовой связи, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих 15-летних подростков, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом “а” части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия) и части 1 статьи 281 УК РФ (содействие диверсионной деятельности)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, учащийся девятого класса одной из общеобразовательных школ Новосибирска подговорил своих знакомых поджечь оборудование базовой станции сотовой связи.
Несовершеннолетних заключили под стражу до 27 января 2026 года. Постановления суда пока не вступили в силу.