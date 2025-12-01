В Новосибирске подростков заключили под стражу за поджог сотовых вышек

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих 15-летних подростков, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом “а” части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия) и части 1 статьи 281 УК РФ (содействие диверсионной деятельности)», — говорится в сообщении.