В Новосибирске не открылись ёлочные базары

По данным мэрии, в настоящее время предприниматели заключили 33 договора для размещения торговых точек на муниципальных землях — они будут действовать до конца года. Также площадки предусмотрены на частных территориях. «Регулярно проводим рейды по пресечению торговли в неположенных местах. Собственников несанкционированных торговых точек будут привлекать к административной ответственности, а товар — изымать», — добавил мэр.