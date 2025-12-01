В Новосибирске не открылись ёлочные базары

25 ноября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о готовности города к новогодним праздникам. «Традиционно с 1 декабря в Новосибирске начнут работать ёлочные базары. Всего в 2025 году под торговлю новогодними деревьями мы отвели больше 100 мест по всему городу», — заявил градоначальник.
По данным мэрии, в настоящее время предприниматели заключили 33 договора для размещения торговых точек на муниципальных землях — они будут действовать до конца года. Также площадки предусмотрены на частных территориях. «Регулярно проводим рейды по пресечению торговли в неположенных местах. Собственников несанкционированных торговых точек будут привлекать к административной ответственности, а товар — изымать», — добавил мэр.
Однако 1 декабря журналист Om1 Новосибирск Юлия Устинова обнаружила отсутствие торговли на двух официальных точках в Заельцовском районе. По данным редакции, не было ёлок ни по адресу Дачная, 25, ни по адресу Дуси Ковальчук, 75. Редакция издания направила официальный запрос в мэрию для получения комментариев о ситуации.