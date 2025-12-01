Ученые НГТУ создают экологичную систему розжига угольной пыли

Новый подход основан на использовании электрической дуги высокого напряжения и частоты. Разряд воздействует на пылевоздушную смесь, вызывая ее воспламенение. Это повышает эффективность сжигания и уменьшает количество сажи, сернистого газа и оксидов азота в выбросах.