Ученые НГТУ создают экологичную систему розжига угольной пыли

Технология позволит отказаться от мазута и снизить вредные выбросы.

Источник: Комсомольская правда

Ученые Новосибирского государственного технического университета разрабатывают экологичную систему розжига для угольных котлов. Технология позволит отказаться от мазута и снизить вредные выбросы. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ.

Новый подход основан на использовании электрической дуги высокого напряжения и частоты. Разряд воздействует на пылевоздушную смесь, вызывая ее воспламенение. Это повышает эффективность сжигания и уменьшает количество сажи, сернистого газа и оксидов азота в выбросах.

Основная задача разработки — заменить дорогой и неэкологичный мазут, который традиционно используют для растопки котлов. Технология особенно актуальна для низкокачественных углей с высоким содержанием негорючих примесей.

В настоящее время систему внедряют в Казахстане для работы с забалансированными углями. Аналогичные разработки начинают применять и в сибирских городах — Новосибирске, Иркутске и Красноярске.