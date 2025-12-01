Ученые НГТУ создают экологичную систему розжига угольной пыли

Ученые Новосибирского государственного технического университета разрабатывают экологичную систему розжига для угольных котлов. Технология позволит отказаться от мазута и снизить вредные выбросы. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ.
Новый подход основан на использовании электрической дуги высокого напряжения и частоты. Разряд воздействует на пылевоздушную смесь, вызывая ее воспламенение. Это повышает эффективность сжигания и уменьшает количество сажи, сернистого газа и оксидов азота в выбросах.
Основная задача разработки — заменить дорогой и неэкологичный мазут, который традиционно используют для растопки котлов. Технология особенно актуальна для низкокачественных углей с высоким содержанием негорючих примесей.
В настоящее время систему внедряют в Казахстане для работы с забалансированными углями. Аналогичные разработки начинают применять и в сибирских городах — Новосибирске, Иркутске и Красноярске.