Самарцев предупредили, что для айтишников изменили условия отсрочки от армии

Самарцев предупреждают о том, что условия отсрочки от армии для IT-специалистов ужесточатся. Новые правила вступят в силу по всей России уже со 2 декабря 2025 года.
Теперь, чтобы получить отсрочку, специалист должен проработать в аккредитованной компании как минимум 11 месяцев в течение года до призыва. Но если он устроился на работу сразу после того, как получил диплом об образовании, то это требование не применяют.
Также скорректировали список профессий, по которым предоставляют отсрочку: некоторые убрали, например, «Криптографию», а некоторые — расширили.
Важно, чтобы IT-компании как минимум за 50 дней до призывной кампании направляли сведения о своих сотрудниках через госуслуги.