Жители Тавричанки уже четвёртый день остаются без воды — прокуратура контролирует ситуацию

Аварийный порыв произошёл на участке сети холодного водоснабжения в районе улицы Геологов посёлка Тавричанка 28 ноября. На сегодняшний день полноценное водоснабжение жителям так и не восстановлено, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«На место проведения работ выехал прокурор района Алексей Малышев, куда вызван глава Надеждинского муниципального района, которому внесено представление об устранении нарушений законодательства», — говорится в сообщении.
Аналогичное требование направлено директору ресурсоснабжающей организации. Кроме того, надзорным органом инициировано возбуждение административного дела по части 1 статьи 7.23 КоАП РФ — за нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами.
Прокуратура продолжает контролировать организацию подвоза питьевой воды, ход восстановительных работ и соблюдение прав граждан на получение коммунальных услуг надлежащего качества.
Напомним, в начале октября в социальных сетях появилась информация о продолжительном отключении водоснабжения в посёлке Тавричанка из-за работ на водонапорной башне. В населённом пункте обновляли систему водоснабжения. Прокуратура организовала проверку законности и обоснованности сроков отключения.