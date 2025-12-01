Жители Тавричанки уже четвёртый день остаются без воды — прокуратура контролирует ситуацию

Аварийный порыв произошёл на участке сети холодного водоснабжения в районе улицы Геологов посёлка Тавричанка 28 ноября. На сегодняшний день полноценное водоснабжение жителям так и не восстановлено, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.