Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Тавричанки уже четвёртый день остаются без воды — прокуратура контролирует ситуацию

Главе Надеждинского муниципального района внесено представление.

Источник: PrimaMedia.ru

Аварийный порыв произошёл на участке сети холодного водоснабжения в районе улицы Геологов посёлка Тавричанка 28 ноября. На сегодняшний день полноценное водоснабжение жителям так и не восстановлено, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

«На место проведения работ выехал прокурор района Алексей Малышев, куда вызван глава Надеждинского муниципального района, которому внесено представление об устранении нарушений законодательства», — говорится в сообщении.

Аналогичное требование направлено директору ресурсоснабжающей организации. Кроме того, надзорным органом инициировано возбуждение административного дела по части 1 статьи 7.23 КоАП РФ — за нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами.

Прокуратура продолжает контролировать организацию подвоза питьевой воды, ход восстановительных работ и соблюдение прав граждан на получение коммунальных услуг надлежащего качества.

Напомним, в начале октября в социальных сетях появилась информация о продолжительном отключении водоснабжения в посёлке Тавричанка из-за работ на водонапорной башне. В населённом пункте обновляли систему водоснабжения. Прокуратура организовала проверку законности и обоснованности сроков отключения.