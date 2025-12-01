В Нижегородской области прошел форум «Взлет. Промышленный старт»

«Форум позволяет школьникам не просто увидеть производственные процессы, но и лучше узнать свой муниципалитет — его историю, сильные стороны, предприятия, которые формируют промышленное ядро округа. Это важная часть выбора будущей профессии и осознания своей связи с родным краем. В программе участвуют ученики 8−11 классов, и для каждого возраста этот опыт важен по-своему: старшеклассникам он помогает определиться с будущей профессией, а ребятам помладше — расширить представление о возможностях, которые есть рядом с ними», — подчеркнул Максим Черкасов.