В Нижегородской области прошел форум «Взлет. Промышленный старт»

Третий форум «Взлет. Промышленный старт» состоялся в Арзамасе Нижегородской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что программа прошла в два этапа. Сначала ребята посетили промышленные предприятия муниципалитета, после чего представили свое видение этих компаний в формате презентаций и видеороликов. Участники отразили специфику производств, историю их развития и возможности для карьерного роста.
Программа форума включала также образовательные мероприятия. На предпринимательском треке участники ознакомились с работой регионального центра «Мой бизнес» и его филиалов в районах области, условиями запуска собственного дела и мерами господдержки молодых предпринимателей. Кроме того, работала интерактивная зона «Выставка карьерных возможностей», где участники могли пообщаться с представителями предприятий муниципалитета. Работодатели рассказали о текущих вакансиях, условиях работы, карьерных возможностях специалистов и мерах социальной поддержки сотрудников.
«Форум позволяет школьникам не просто увидеть производственные процессы, но и лучше узнать свой муниципалитет — его историю, сильные стороны, предприятия, которые формируют промышленное ядро округа. Это важная часть выбора будущей профессии и осознания своей связи с родным краем. В программе участвуют ученики 8−11 классов, и для каждого возраста этот опыт важен по-своему: старшеклассникам он помогает определиться с будущей профессией, а ребятам помладше — расширить представление о возможностях, которые есть рядом с ними», — подчеркнул Максим Черкасов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.