Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области упростили правила пользования транспортными льготами

В Свердловской области для льготного проезда теперь достаточно карты «Уралочка».

Источник: Комсомольская правда

С 1 декабря в Свердловской области упростился порядок пользования транспортными льготами. Теперь для бесплатного проезда в междугородних автобусах, а также для получения льгот на пригородных электричках достаточно предъявить Единую социальную карту «Уралочка» и документ, удостоверяющий личность. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Проект «Уралочка» действует в регионе уже пять лет, и за это время было выдано более 700 тысяч карт. Она служит не только для подтверждения права на льготы, но и является полноценной банковской картой.

С её помощью можно расплачиваться в магазинах, получать социальные выплаты и пенсии, а также пользоваться специальными скидками и предложениями от партнеров программы.

— Банковскую карту «Уралочка» можно оформить в любом из восьми банков-соэмитентов — участников проекта, а нефинансовую — в МФЦ или специальном пункте выдачи. Для оформления карты понадобится документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС, — уточнили в ведомстве.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер не раз отмечал, как важно делать социальные услуги доступными онлайн. Это делает жизнь людей проще и удобнее.