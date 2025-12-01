В Свердловской области упростили правила пользования транспортными льготами

С 1 декабря в Свердловской области упростился порядок пользования транспортными льготами. Теперь для бесплатного проезда в междугородних автобусах, а также для получения льгот на пригородных электричках достаточно предъявить Единую социальную карту «Уралочка» и документ, удостоверяющий личность. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Проект «Уралочка» действует в регионе уже пять лет, и за это время было выдано более 700 тысяч карт. Она служит не только для подтверждения права на льготы, но и является полноценной банковской картой.