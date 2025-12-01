В Свердловской области упростили правила пользования транспортными льготами

С 1 декабря в Свердловской области упростился порядок пользования транспортными льготами. Теперь для бесплатного проезда в междугородних автобусах, а также для получения льгот на пригородных электричках достаточно предъявить Единую социальную карту «Уралочка» и документ, удостоверяющий личность. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
С её помощью можно расплачиваться в магазинах, получать социальные выплаты и пенсии, а также пользоваться специальными скидками и предложениями от партнеров программы.
— Банковскую карту «Уралочка» можно оформить в любом из восьми банков-соэмитентов — участников проекта, а нефинансовую — в МФЦ или специальном пункте выдачи. Для оформления карты понадобится документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС, — уточнили в ведомстве.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер не раз отмечал, как важно делать социальные услуги доступными онлайн. Это делает жизнь людей проще и удобнее.