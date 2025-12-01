В Новосибирской области стартовала Декада инвалидов

Также в регионе активно реализуются мероприятия по повышению уровня квалификации работников реабилитационных центров и учреждений, оказывающих услуги людям с инвалидностью. Разрабатываются новые стандарты комплексного подхода к социальной, медицинской и психологической помощи данной целевой аудитории. Организованы экскурсии и маршруты путешествий специально адаптированные для лиц с инвалидностью, создана доступная среда для посещения театров, музеев и спортивных мероприятий.