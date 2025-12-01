В Новосибирской области стартовала Декада инвалидов

Правительство Новосибирской области делают упор на создание комфортных условий для жизнедеятельности жителей Новосибирской области с особыми потребностями здоровья. Важнейшими направлениями реализации социальных мер стали увеличение числа рабочих мест для людей с инвалидностью, развитие туристической сферы и культурного досуга, улучшение жилищных условий и внедрение инновационных технологий реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Также в регионе активно реализуются мероприятия по повышению уровня квалификации работников реабилитационных центров и учреждений, оказывающих услуги людям с инвалидностью. Разрабатываются новые стандарты комплексного подхода к социальной, медицинской и психологической помощи данной целевой аудитории. Организованы экскурсии и маршруты путешествий специально адаптированные для лиц с инвалидностью, создана доступная среда для посещения театров, музеев и спортивных мероприятий.
С программой культурных мероприятий в Новосибирской области в рамках Декады инвалидов можно ознакомиться на сайте министерства культуры региона.
Полная программа Декады инвалидов — на сайте Министерства труда и социального развития.