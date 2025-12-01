Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области стартовала Декада инвалидов

Семинары, мастер-классы, фотосессии, горячие линии — множество мероприятий для инвалидов пройдет в Новосибирской области с 1 по 10 декабря. Основные темы Декады инвалидов — продвижение инклюзивных инициатив и повышение качества жизни.

Источник: Freepik

Правительство Новосибирской области делают упор на создание комфортных условий для жизнедеятельности жителей Новосибирской области с особыми потребностями здоровья. Важнейшими направлениями реализации социальных мер стали увеличение числа рабочих мест для людей с инвалидностью, развитие туристической сферы и культурного досуга, улучшение жилищных условий и внедрение инновационных технологий реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Также в регионе активно реализуются мероприятия по повышению уровня квалификации работников реабилитационных центров и учреждений, оказывающих услуги людям с инвалидностью. Разрабатываются новые стандарты комплексного подхода к социальной, медицинской и психологической помощи данной целевой аудитории. Организованы экскурсии и маршруты путешествий специально адаптированные для лиц с инвалидностью, создана доступная среда для посещения театров, музеев и спортивных мероприятий.

С программой культурных мероприятий в Новосибирской области в рамках Декады инвалидов можно ознакомиться на сайте министерства культуры региона.

Полная программа Декады инвалидов — на сайте Министерства труда и социального развития.