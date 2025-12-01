В РФ разработали более эффективное лечение сотрясений головного мозга у детей

Как отмечают авторы патента, исходы травм головы и мозга у детей сильно зависят от того, насколько грамотно и быстро врачи поставят диагноз, проведут необходимые обследования и начнут правильное лечение. При этом диагностировать черепно мозговую травму у ребенка бывает непросто из-за возрастных особенностей, поскольку он не всегда может четко описать свои ощущения во время осмотра. Одним из наиболее информативных способов является компьютерная томография, однако это довольно дорогостоящая процедура, кроме этого, процесс сопровождается воздействием ионизирующей радиации. Наряду с этим для проведения КТ-исследования ребенку, чтобы он не двигался, нужен наркоз, что также может приводить к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода.