Школы Новосибирска вновь окунутся в мир классической музыки

Теперь ученики будут слышать фрагменты из произведений великих композиторов — Чайковского, Вивальди и Римского-Корсакова.
Этот уникальный формат не только погружает детей в мир классической музыки, но и знакомит их с культурным наследием России. В декабрьскую подборку вошли такие шедевры, как «Зима» Вивальди, «Пляска скоморохов» Римского-Корсакова и вальсы Чайковского из «Евгения Онегина» и «Вальс цветов».
Проект, реализуемый Министерством просвещения Российской Федерации, предлагает школам новые тематические подборки каждый месяц, а также рекомендации по их использованию.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске завершили реконструкцию 66-летней гимназии за 136 млн руб.