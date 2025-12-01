Школы Новосибирска вновь окунутся в мир классической музыки

Этот уникальный формат не только погружает детей в мир классической музыки, но и знакомит их с культурным наследием России. В декабрьскую подборку вошли такие шедевры, как «Зима» Вивальди, «Пляска скоморохов» Римского-Корсакова и вальсы Чайковского из «Евгения Онегина» и «Вальс цветов».