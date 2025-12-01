Ричмонд
Школы Новосибирска вновь окунутся в мир классической музыки

В декабре новосибирские школы снова присоединятся к проекту «Мелодии вместо звонков», который превратит начало и конец уроков в музыкальное путешествие.

Источник: Соцсети

Теперь ученики будут слышать фрагменты из произведений великих композиторов — Чайковского, Вивальди и Римского-Корсакова.

Этот уникальный формат не только погружает детей в мир классической музыки, но и знакомит их с культурным наследием России. В декабрьскую подборку вошли такие шедевры, как «Зима» Вивальди, «Пляска скоморохов» Римского-Корсакова и вальсы Чайковского из «Евгения Онегина» и «Вальс цветов».

Проект, реализуемый Министерством просвещения Российской Федерации, предлагает школам новые тематические подборки каждый месяц, а также рекомендации по их использованию.

