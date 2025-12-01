Ричмонд
На расширенном совещании в администрации Краснодара обсудили ситуацию на улице им. Героя Яцкова

Евгений Наумов пообещал высадить новые деревья взамен вырубленным.

Источник: t.me/emnaumov

В администрации Краснодара состоялось расширенное аппаратное совещание. На нем обсудили вопросы, поступающие от горожан. Был среди них и вопрос о вырубке деревьев на Семейном бульваре на улице им. Героя Яцкова.

«Мы не можем допустить, чтобы они ходили под высокими деревьями, которые в любой момент могут упасть. Весной вместо спиленных аварийных деревьев высадим новые. Видовой состав саженцев озеленители согласуют с горожанами», — сообщил глава города Евгений Наумов.

Ранее в МЦУ Краснодара разъясняли, что деревья вырубила подрядная организация МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства». Порубочный билет на работы выдали еще 23 октября.

Согласно порубочному билету, 51 дерево признали аварийными. Они подлежат «санитарной валке». У 125 деревьев обрежут здоровые ветки для придания формы, то есть подвергнут формовочной обрезке. А у 14 деревьев проведут санитарную обрезку, то есть удалят старые отсохшие ветки.