В Пензе создали приложение для оценки качества рентгеновских снимков

Кроссплатформенное приложение объединяет в себе комплекс математических алгоритмов. В него включены 11 метрик для оценки качества изображения. Все загружаемые изображения сравниваются с эталонной группой, в которой задан стандарт того, как должен выглядеть рентгеновский снимок. В левой панели управления приложения пользователю предлагается загрузить изображение и установить эталон, если он есть. Там же доступны список загруженных снимков, панель инструментов, инструкция и генерирование отчета.