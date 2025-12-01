В Пензе создали приложение для оценки качества рентгеновских снимков

Приложение для оценки качества рентгеновских снимков разработали ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) при поддержке национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в вузе.
Кроссплатформенное приложение объединяет в себе комплекс математических алгоритмов. В него включены 11 метрик для оценки качества изображения. Все загружаемые изображения сравниваются с эталонной группой, в которой задан стандарт того, как должен выглядеть рентгеновский снимок. В левой панели управления приложения пользователю предлагается загрузить изображение и установить эталон, если он есть. Там же доступны список загруженных снимков, панель инструментов, инструкция и генерирование отчета.
В центральной области можно просмотреть загруженные изображения и анализ метрик качества. Он выводится в виде графиков. По цветовой индикации определяется качество рентгеновского изображения: зеленый — отличное, оранжевый — удовлетворительное, красный — низкое. Доступно и словесное описание. Приложение поддерживает различные форматы: DICOM (медицинский стандарт), JPEG, PNG и другие.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.