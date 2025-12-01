Мишустин рассказал о создании условий для научного потенциала страны

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил учителей и преподавателей математики с профессиональным праздником, подчеркнув, что правительство РФ в настоящее время создает условия для укрепления научного потенциала нашей страны, реализации способностей и талантов молодёжи, а также для подготовки квалифицированных кадров, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.