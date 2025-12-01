В центре Новосибирска снесли пятый корпус бывшей инфекционной больницы

Ранее мэрия Новосибирска утвердила постановление о реализации на этом участке крупного инвестиционного проекта. На месте ликвидированной больницы планируется построить жильё для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проект инициирован «заинтересованным лицом», название которого в документах не раскрывается. Предполагается внесение изменений в Генеральный план города.