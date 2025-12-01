Новосибирец выступил в образе Михаила Горшенева в шоу «Ярче звезд»

Артист из Новосибирска Артемий Пономарев появился в новом выпуске шоу «Ярче звезд» на телеканале ТНТ. Он исполнил песню в образе солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Об этом сообщили в пресс-службе ТНТ.
24-летний Пономарев помимо вокала увлекается написанием пеней, игрой на гитаре и фокусами. Он рассказал, что выбрал образ Горшенева из-за мощной энергетики этого артиста. Артист отметил профессиональную атмосферу на съёмках и отсутствие жёсткой конкуренции.
Однако жюри в составе Марины Кравец, Алексея Чумакова, Ивана Абрамова и Дарьи Блохиной не поддержало его выступление. Артемий Пономарев не получил ни одного голоса и выбыл из борьбы за главный приз проекта.