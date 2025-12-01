Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец выступил в образе Михаила Горшенева в шоу «Ярче звезд»

Он рассказал, что выбрал образ Горшенева из-за мощной энергетики этого артиста.

Источник: Комсомольская правда

Артист из Новосибирска Артемий Пономарев появился в новом выпуске шоу «Ярче звезд» на телеканале ТНТ. Он исполнил песню в образе солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Об этом сообщили в пресс-службе ТНТ.

24-летний Пономарев помимо вокала увлекается написанием пеней, игрой на гитаре и фокусами. Он рассказал, что выбрал образ Горшенева из-за мощной энергетики этого артиста. Артист отметил профессиональную атмосферу на съёмках и отсутствие жёсткой конкуренции.

Однако жюри в составе Марины Кравец, Алексея Чумакова, Ивана Абрамова и Дарьи Блохиной не поддержало его выступление. Артемий Пономарев не получил ни одного голоса и выбыл из борьбы за главный приз проекта.