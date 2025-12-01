Ричмонд
Центр Екатеринбурга перекроют на час для крестного хода в честь святой Екатерины

В воскресенье, 7 декабря, центральные улицы Екатеринбурга будут перекрыты с 11:30 до 12:30 ради крестного хода в честь покровительницы города святой Екатерины, сообщили в мэрии.

Источник: Коммерсантъ

Шествие начнется у Свято-Троицкого кафедрального собора на улице Розы Люксембург, 57, и завершится у часовни на площади Труда. На час движение будет закрыто на следующих территориях:

  • по ул. Розы Люксембург от собора до ул. Куйбышева;
  • по ул. Куйбышева: от ул. Розы Люксембург до ул. Гоголя;
  • по ул. Гоголя: от ул. Куйбышева до ул. Малышева;
  • по ул. Пушкина: от ул. Малышева до площади Труда.

Полиция Екатеринбурга будет обеспечивать порядок и безопасность на маршруте крестного хода. Сотрудники будут следить за движением транспорта и пешеходов на пути следования верующих.

Напомним, в крестном ходе, посвященном Дню Казанской иконы Божией Матери, который прошел 4 ноября, по предварительным подсчетам, участвовали 4,5 тыс. уральцев.