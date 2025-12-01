Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В начале декабря Ростовскую область накроют магнитные бури

В Ростовской области 2 декабря прогнозируется слабая магнитная буря.

Источник: Комсомольская правда

На жителей Ростовской области 2 декабря может повлиять слабая геомагнитная активность. Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируют магнитную бурю уровня G1 по пятибалльной шкале.

Возмущения магнитного поля Земли начнутся рано утром 2 декабря. По словам специалистов, колебания сначала будут незначительными, но к вечеру достигнут максимальной силы, классифицируемой как слабая буря. Восстановление нормального геомагнитного фона ожидается к концу дня 3 декабря.

По данным наблюдений, причиной явления стали аномально высокие скорости солнечного ветра вблизи Земли, которые в два раза превышают обычные значения.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!