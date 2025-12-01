В начале декабря Ростовскую область накроют магнитные бури

Возмущения магнитного поля Земли начнутся рано утром 2 декабря. По словам специалистов, колебания сначала будут незначительными, но к вечеру достигнут максимальной силы, классифицируемой как слабая буря. Восстановление нормального геомагнитного фона ожидается к концу дня 3 декабря.